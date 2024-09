Chico: 'Artistas têm que se expor ao ridículo e o Estrela da Casa faz isso'

Na quinta-feira (29), Ramalho, Califfa, Nick Cruz e MC Mayarah competiram pela prova da Estrela, no Estrela da Casa (Globo). Vestidos de salsicha, os jogadores precisavam atravessar um circuito no menor tempo possível.

Na dinâmica, as 'salsichas' atravessavam cercados de macarrão e batata palha, além de mergulhar em piscinas de tinta, que representavam mostarda e ketchup. "Eu adorei a prova, dei gostosas risadas com ela", reflete Chico Barney.

Para o apresentador da Central Splash, o reality musical, assim como outros programas como "The Voice" e o "Fama", tem como premissa alçar ao sucesso artistas desconhecidos. Mas ao propor com provas mais 'rídiculas' como no Big Brother, o Estrela da Casa mostra o que é necessário para ter fama hoje.