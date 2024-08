Larissa Manoela detalha casamento em casa: 'Era uma grande surpresa'

A gente resolveu muito rápido, porque noivamos no dia 17 de dezembro do ano interior e aí queríamos fazer uma celebração de um ano de noivado. Mas aí eu disse pro André: 'Vamos casar agora, daqui a dois meses'. Era outubro e a gente tinha que correr com tudo. Tudo na miúda, porque era tudo um grande segredo, que depois foi revelado. Queríamos fazer uma comemoração íntima. Larissa Manoela

Sem convidados. "Estava a gente, os cachorros e os fotógrafos. Ali no nosso tempo, no nosso lugar de aconchego, de intimidade. Foi uma delícia. Foi da melhor maneira possível."

Reação de amigos."Depois eu voltei para o set e era só isso, a Maísa estava assim: 'Como você casou e não me avisou?'. Respondi: 'Eu não avisei ninguém, me perdoa. Eu só resolvi junto com o André e a gente foi ser feliz'."

Casamento

O anúncio do casamento foi feito diretamente pelo casal nas redes sociais, em dezembro de 2023. Os dois compartilharam fotos do casamento e receberam o carinho de amigos famosos nos comentários.

O vestido também foi feito em sigilo. De acordo com Lucas Anderi, estilista responsável pela peça, Larissa pediu segredo na confecção da peça.