Vestido de R$ 32 mil: como é ateliê que vestiu Larissa Manoela em casamento

Vestido mais barato sai por R$ 19 mil. No site do ateliê, a coleção Bridal 2024, que reúne as peças para noivas, conta com itens de até R$ 32 mil.

A grife trabalha com peças confeccionadas sob medida ou vestidos para pronta-entrega. Os valores variam de acordo com o envolvimento do estilista no processo de confecção e nas provas.