Sigilo total: como Larissa Manoela manteve casamento em segredo?

Poucos convidados acompanharam o casamento: a cerimônia foi reservada para os amigos mais próximos do casal. Nem mesmo os pais de Larissa Manoela, com quem ela rompeu este ano, estavam presentes. A atriz caminhou sozinha até o altar.

O anúncio do casamento foi feito diretamente pelo casal nas redes sociais. Os dois compartilharam fotos do casamento e receberam o carinho de amigos famosos nos comentários. Apesar disso, não houve nenhuma confirmação da lista de convidados, nem fotos dos presentes - é possível que essa tenha sido uma exigência do casal para manter o sigilo.

O vestido também foi feito em sigilo. De acordo com Lucas Anderi, estilista responsável pela peça, Larissa pediu segredo na confecção da peça.

Eu já sabia a data, sabia de tudo. Foi um sigilo. Como sou amigo dela, além de estilista, eu mantive esse segredo até o último minuto. Estava ansioso para divulgar essa obra de arte.

Lucas Anderi, em entrevista a Splash

A confecção do vestido foi o único elemento a vazar. Apesar da confirmação do pedido de sigilo a Lucas Anderi, a informação de que ele assinaria a peça vestida por Larissa Manoela foi revelada em agosto pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Larissa Manoela em vestido de Lucas Anderi Imagem: Reprodução/Instagram

Casal desconversou sobre a data da cerimônia. Noivos há exatamente um ano, Larissa e André evitavam falar sobre o dia em que se casariam. Em julho, a atriz foi perguntada sobre o dia e disse não estar com pressa.