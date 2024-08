'Desconfio dele': Matheus e Unna conversam sobre Nick e Lucca

Unna: "Eu? Não."

Matheus: "Porque vocês tem a língua desse tamanho e fica conversando no quarto enquanto ele está dormindo, e as vezes ele não está dormindo. Eu sei por disse me disse, ninguém me falando. Escutei ele falando uma hora que aconteceu isso, que vocês estavam conversando lá, falando mal dele e ele no quarto. Como vocês fazem isso?"

Unna: "Eu não estava falando mal dele."

Matheus: "Mas falando a respeito dele."

Unna: "Ele está entendendo coisa errada. Por que se eu for falar de alguém, por que eu vou falar da pessoa que tá do meu lado no quarto? Eu sou burra a este ponto? Não sou. Uma pessoa vai ser idiota a ponto de falar mal da pessoa enquanto ela tá dormindo. Olha que bobo! Olha como ele está entendendo as situações, ele acha que o povo tá falando mal dele. Mais fácil falar 'isso me incomodou'. Eu sempre tentei agradar o Nick, agora não tento mais. Ele tirou uma conclusão..Agora entendi as indiretas que ele me manda. Ele falou que 'ouviu por aí que ele é ignorante'. Eu nunca defini ele assim."

Matheus: "Isso aí nem sei se foi você que falou."