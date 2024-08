Fabiana Justus reencontra irmã pela 1ª vez depois de diagnóstico de câncer

Fabiana Justus, 37, mostrou o reencontro com a irmã, Lu Justus, que mora nos Estados Unidos.

O que aconteceu

As duas se viram pela última vez no ano passado, antes do diagnóstico de câncer de Fabiana. "Minha irmã vai almoçar aqui! Nem acredito. A gente não se vê desde o ano passado. Aconteceu tudo o que aconteceu e não nos vimos. Ela mora nos Estados Unidos e, da última vez em que ela veio ao Brasil, eu estava no meio do tratamento, acho que entre tratamentos. Ela até poderia ter vindo aqui, mas meus médicos queriam que eu ficasse bem isolada", explicou a influencer.

Lu veio ao Brasil para a festa de 15 anos de Rafaella Justus.