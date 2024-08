Hook comanda show sem se intimidar com 'peso' de não ter resto do New Order

Parte 1: New Order

Hook abriu os trabalhos com "Dreams Never End", materializando um desejo de toda uma geração que viveu o auge do New Order nas Up & Downs da vida e hoje se fez presente depois de driblar planilhas, filhos, problemas de saúde quiçá e certamente ignorando a iminente ressaca do dia seguinte. O público ainda estava esquentando, depois de se animar com "Ceremony", "Everything's Gone Green" e "Temptation", quando, do nada, Hook solta os primeiros acordes de "Blue Monday".

Assista a trecho de 'Blue Monday', no Audio, em São Paulo

Com certeza a música-tema da maioria dos presentes, o single de sete polegadas mais vendido do mundo, a música que uniu o dance pop da Toco na Vila Matilde até o riquinho Area em Moema.

Um hino a gente conhece de longe, e o palmômetro da plateia do Audio confirmaram. Se alternando nos vocais, bateria eletrônica e sempre tocando baixo, Hook faz um show comandado por ele, sem se intimidar com o "peso" de não ter os vocais de Bernard Sumner, os teclados de Gilian Gilbert e a batera de Stephen Morris no seu palco. Ele sabe literalmente o peso que seu baixo teve na história do New Order e do Joy Division.