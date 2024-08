Baixista Peter Hook relembra 1ª vez do New Order no Brasil: 'Foi um choque'

Peter Hook nem lembra mais quantas vezes já veio ao Brasil. Esteve algumas vezes para se apresentar como DJ, outras como baixista do New Order, teve uma passagem como metade da dupla Revenge e outras com a banda The Light. Mas, ao ser questionado sobre as lembranças que tem do país, ele cita a primeira, em 1988, quando o New Order passou por Rio de Janeiro (no Maracanãzinho), Porto Alegre (Gigantinho) e São Paulo (Olympia e ginásio Ibirapuera).

Lembro bem que fomos ao Brasil e foi um choque. Um choque maravilhoso. Porque estávamos acostumados a tocar, na Inglaterra, para 600 pessoas, mil pessoas. E aí chegamos e fizemos shows para 5.000, 8.000 pessoas. Foi uma loucura. Parecia que éramos muito maiores aí do que na Inglaterra! Ainda me lembro disso até hoje. Peter Hook

Hook voltará ao país em 27 de agosto, para um show na Audio, em São Paulo. Com a banda The Light, ele tocará por inteiro os discos "Substance": tanto a versão do New Order como a de outra de sua banda, o Joy Division.