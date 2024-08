Shows e festivais voltam a ser obrigados a distribuir água

Governo estabelece que pontos de venda de comidas e bebidas sejam colocados em áreas estratégicas do evento, a fim de facilitar o acesso. Além disso, a portaria define a disponibilização de espaços para assegurar o rápido resgate em casos de perigo ou atendimentos de saúde.

Decisão após morte em show

Ana Clara, fã que morreu em show de Taylor Swift, ao lado da mãe, Adriana Benevides Imagem: Arquivo pessoal

Portaria anterior perdeu validade após ser prorrogada pelo Ministério da Justiça, no primeiro semestre de 2024. A decisão foi publicada pela primeira vez em 2023, no dia seguinte à morte da jovem Ana Clara Benevides no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

O laudo apontou que Ana teve uma "exaustão térmica com choque cardiovascular, comprometimento grave dos pulmões e morte súbita" por exposição ao calor. A sensação térmica chegava a 40 ºC na noite do evento.