'Pandemônio': E se extremistas de direita e religiosos dominassem o poder?

Realmente toca em pontos muito frágeis da sociedade, coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente fala que é uma peça que poderia ser num Brasil distópico, mas não é tão distópico assim... Existem grupos de extrema direita no mundo inteiro, no Brasil, na Itália, em Portugal, na Suécia, que afetam a sociedade, a economia e a maneira de pensar de novas gerações.

Pedro Carvalho

O ator, um homem LGBT que crê no catolicismo e no candomblé, vive um personagem bem diferente de si: um pastor conservador que apoiou o início da ditadura, mas parece se arrepender de ver como a religião é empregada. Para isso, procurou documentários sobre extremistas. "Vi documentários sobre o Hitler, de segregação religiosa, poder, ditadura. Tentei imprimir um pouco nesse personagem".

Mas Pedro pede ao público para não assistir ao espetáculo com o pensamento de que ele é um grande vilão, pois a história o apresenta como um "cara comum". "A gente acha que um vilão tem olhar de vilão, que um mocinho tem olhar de mocinho... o Breno, diretor, sempre falava que não podemos definir um personagem só como vilão ou mocinho. Todo mundo tem um pouquinho de vilão ou mocinho na vida real."

Jéssica Marques completa: "Ele é um pastor, ela é uma atriz, uma mulher negra. Ela questiona todo esse momento. E ele mesmo se questiona, enquanto uma figura religiosa, sobre o papel da religião. A gente pensa: será que ele se arrependeu ou apoia [a ditadura]?. Ele acredita mesmo nesse fanatismo religioso? Quem é esse pastor?"

Jessica Marques e Pedro Carvalho em "Pandemônio" Imagem: Divulgação/Renata Duarte

Temas polêmicos

Há um ditado popular que afirma que "não se discute política e religião", mas a peça refuta isso — e sem medo de críticas. Ela, inclusive, passou por ataques nas redes sociais antes mesmo de estrear, ressalta o diretor, Breno Sanches. "Há a possibilidade realmente das discordâncias, ainda mais em momentos como o de hoje... É claro que a gente quer provocar, senão não montaria esse espetáculo, mas vale a pena o desafio. A gente chegou a ter uma onda de ataques pelas redes, pessoas que nem viram trabalho; quem ataca, na verdade, nem vai ao teatro, simplesmente quer atacar."