'É o Belo': confira os melhores momentos do cantor no Estrela da Casa

Quando eu entrei, 45 mil pessoas cantando: 'Diz que já é tarde, que não tem mais jeito'. Olha a letra: 'Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir. Sem tua metade, sou tão imperfeito'. Eu sou imperfeito. É isso? As pessoas se conectaram a mim.

Djavan e Ana Clara

Enquanto cantava "Pétala", do cantor Djavan, no programa ao vivo, Belo convidou Ana Clara para dividir o microfone. "Aninha, duvido", desafiou Belo para a apresentadora e foi cantando em sua direção.

"Aninha, por favor, tudo bem" e entregou o microfone para Ana Clara. Ela aceitou o dueto e deu uma palhinha com Belo no palco do estúdio.

Quadradinho

Belo relembrou como sua participação no Dança dos Famosos 2023, o fez se tornar um artista ainda mais completo, aprendizado que conquistou depois de décadas de trajetória. Em sua participação no quadro do Caldeirão do Huck, o cantor figurou por semanas entre os destaques da competição, apesar de não ser o vencedor da edição.