Thália se redime com Lucca em Estrela da Casa: 'Criei parada desnecessária'

Lucca e Thália se entenderam em Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Durante a Balada, Lucca pediu desculpas para Thália. Ela aceitou o pedido, e elogiou o cantor.

Thália: "Achei que você era uma parada, mas você me surpreendeu de uma forma boa. Eu peço desculpas para você também por qualquer pensamento que eu tive com relação a você. Eu cheguei aqui uma pilha de nervos, fui chata com um monte de gente e também pedi perdão para cada pessoa que eu fui chata, porque eu tenho ciência. Ninguém tem obrigação de me perdoar, mas você mudou minha opinião nesta semana. Nesta semana eu estava pilhada contigo, eu criei uma parada na cabeça com relação a você totalmente desnecessária. Depois você foi e me ajudou, eu vi que você era um cara legal, que conversa".