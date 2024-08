Rinaldi revela críticas em Escrava Isaura: 'Uma loira de olho claro?'

"Escrava Isaura" alçou Bianca Rinaldi ao posto de grande atriz no Brasil. "Foi uma responsabilidade muito grande porque já tinha tido uma Isaura com a Lucélia Santos. Quando a novela estreou, tive que lidar com as críticas, as cobranças, que é muito fácil as pessoas fazerem".

Por um momento cheguei a duvidar do que eu estava fazendo. Muita gente falou: 'Mas como uma loira fazendo?'. E ok, pinta o cabelo. Falaram: 'Nossa, mas tem olho claro''. E ok, põe lente. Foi um sucesso, mas nesse início [de trabalho] eu me incomodei um pouco.

Desafios como protagonista de novela renderam bom dinheiro para a atriz. "Te proporciona um salário maior. Ser protagonista, os salários são maiores. Acho que deu pra fazer um bom pé de meia, mas você tem que cuidar. Tem que cuidar porque ele vai embora."

Com o fim do trabalho em "Infância de Romeu e Julieta" (SBT), Bianca Rinaldi está focada em seu podcast e peças de teatro. "Meu podcast se chama Pod, Não Pod ou Depende. Essa primeira temporada do podcast, a gente fala do momento que vivo com as minhas filhas, que é a adolescência. É um período difícil pra eles e pra nós também... Tenho duas peças, que é 'Minha Futura Ex' e vou estrear 'Casa, Comida e Alma Lavada'."

