Matheus e Leidy expõem dúvidas sobre aliança com Califfa: 'Pau mandado'

Leidy Murilho e Matheus Torres conversaram sobre suas desconfianças com Califfa em Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Leidy e Matheus apontaram que, apesar de gostarem de Califfa, sentem desconfiança no participante. Eles citaram algumas atitudes que os deixaram em dúvida.

Leidy: "Tem pessoas que eu tenho uma interrogação. Tipo, adoro o Califfa. Mas às vezes tenho uma interrogação. Assim como eu tinha com o Lucca. Sabe? Talvez o Califfa esteja sendo mega verdadeiro comigo, mas, às vezes, ainda sinto que ele busca mais ter uma aliada no jogo do que [uma amiga]... Eu posso estar enganada, mas tenho minhas interrogações".