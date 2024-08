Leidy analisa performance de Matheus em Estrela da Casa: 'Não tem técnica'

Leidy Murilho opinou sobre a performance de Matheus, que venceu Duelo contra Unna X em Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Na Balada, Leidy e Lucca comentaram o Duelo que havia acontecido mais cedo. A participante apontou que Matheus pode ter ganhado a disputa por sua emoção.

Leidy: "O que aconteceu hoje foi o inverso de semana passada. Semana passada a gente viu um cara muito técnico cantando muito, e o público se conectou muito com você. Hoje, a gente viu um cara que não tem técnica nenhuma disputando com uma menina que tinha muita técnica, e o público se conectou com a verdade dele. Claro, pode ter ficado acirrado, porque eles são um casal, mas olha o sentimento que o cara passou! Tem uma galera que acha que é só técnica, mas não. O público tem que se conectar com a sua verdade".