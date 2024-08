Estrela da Casa: Números mostram que Nicole Louise foi erro de escalação

Entre as possíveis Hitmakers da semana, Nicole Louise pode ter algumas vantagens no Estrela da Casa (Globo), devido à sua legião de seguidores.

Nicole, que tem uma carreira como influencer e humorista, entrou no reality musical com mais de 3 milhões de seguidores em seu Instagram e cerca de 13 milhões em seu TikTok.

A humorista é a terceira participante do reality musical entre as mais ouvidas no YouTube, perdendo para Unna X e Lucca. Nesta semana, Nicole fez um cover de 'Melhor sozinha', parceria de Luísa Sonza e Marília Mendonça.