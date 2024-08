Yas: Zilu não merecia ser traída publicamente após tudo o que fez por Zezé

Yas Fiorelo repercutiu o desabafo de Zilu Godói, 66, sobre o apoio que deu ao ex-marido, Zezé di Camargo, 62, no início da carreira dele. A socialite contou que trabalhava de sacoleira para sustentar a família e dar a Zezé a chance de buscar o sonho de viver da música.

Yas entende que Zezé foi ingrato com Zilu ao expô-la publicamente a tantos casos de infidelidade. "Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, mas é muita maldade fazer isso com quem te apoiou em um momento difícil. Alguém que fez o que ela fez não merecia terminar um casamento de tantos anos sendo traída e exposta publicamente", criticou ela, no Splash Show.

A apresentadora recordou que o fim do casamento de Zilu e Zezé foi a grande manchete da mídia nacional a seu tempo. "Na época, era um quiproquó. Todo programa de fofoca, em qualquer emissora, só dava 'Zilu foi traída' e 'acaba o casamento de Zezé di Camargo'. É muita sacanagem, pois ela foi quem mais apoiou a carreira dele. Até o filme ['Dois Filhos de Francisco', 2005] mostra isso."