Após casar com Rafael, Cristina tem maldição revelada na frente de todos

A vilã entra no altar com um vestido roxo e, nas mãos, um buquê de rosas amarelas. Cristina chama a atenção de todos e arranca comentários de diversos convidados, como os de Mirna (Fernanda Souza), que achará o vestido horroroso.

Radiante por finalmente ver seu sonho realizado, a noiva treme quando Rafael, no momento de dizer o sim, vê Serena (Priscila Fantin) à distância. O pai de Felipe (Sidney Sampaio) não responde à pergunta do juiz de imediato e chega a dar alguns passos na direção da mestiça.

Sem entender a reação do botânico, os convidados, que não conseguem ver a protagonista, ficam espantados com a atitude de Rafael. Cristina, que junto com Débora viu Serena encarando Rafael durante o casamento, pressiona o botânico para responder à pergunta do juiz e usa a gravidez como desculpa.

Após lembrar que a noiva está esperando um bebê, Rafael aceita se casar e diz o sim para o juiz. Débora e Cristina, então, sorriem triunfantes.

Na hora de jogar o buquê, Cristina fica revoltada ao ver que as flores caíram nas mãos de Alexandra (Nívea Stelmann). A loira pede que a esposa de Eduardo (Ângelo Antônio) devolva o buquê, mas ela recusa.

Alexandra diz na frente de todos que aquele arranjo de flores é amaldiçoado. A mulher ainda joga na cara da noiva que aquele casamento foi construído com mentiras.