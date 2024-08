Após questionar sentimentos de Artur, Quinota termina o casamento

Quinota começa a duvidar de tudo, até mesmo que o sequestro de Artur seja verdade. "Esse sequestro... Ninguém pediu resgate. Tu saiu ileso. Fugiu fácil, fácil do cativeiro. Quem mente uma vez, mente duas, três...", diz ela. "Eu não acredito que tu está me fazendo uma acusação dessas", rebate o mocinho. "E eu não acredito que o meu marido escondeu de mim que o pai dele está amasiado com a mulher que tentou matar minha mãe! Há quanto tempo tu tá sabendo disso?", questiona a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

A jovem duvida até mesmo dos sentimentos de seu marido. "Foi tudo de caso pensado, Artur? Desde o início? Vocês queriam colocar a mão na turmalina paraíba?", pergunta. "Tu tem coragem de me perguntar uma coisa dessas?", reage Artur.

Aos prantos, Quinota põe um fim no casamento. "Nosso casamento acabou", afirma.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.