Rodrigo Pandolfo vai viver Roberto Medina em 'Sonhos, Lama e Rock and Roll'

Os números da produção impressionam. Serão 240 figurinos criados; a Arena 2, local que abrigará a produção, será adaptada para acomodar uma arquibancada com capacidade para 790 pessoas por apresentação.

Já o palco contará com tela de LED de 144 m² e boca de cena de 40 metros de largura, além de 3,5 toneladas de equipamentos de luz e som. Serão realizadas 28 apresentações, com 40 artistas no palco e uma equipe de mais de 100 profissionais.

Estamos preparando um espetáculo à altura do festival, que vai emocionar cada pessoa que assistir à produção. Vamos mergulhar na trajetória do maior festival de música e entretenimento do mundo, relembrar como tudo começou, passando pelos desafios que encaramos e sonhos que realizamos. Será memorável. Roberto Medina

A trilha sonora contará com canções emblemáticas das 22 edições do festival, como "América do Sul", de Ney Matogrosso; "Alagados", dos Os Paralamas do Sucesso; "Love of My Life", do Queen;?e um medley de "We Will Rock You", do Queen, "Live and Let Die", na versão dos Guns N' Roses, e "Crazy in Love", da Beyoncé. Haverá ainda uma canção inédita, composta especialmente para o musical.