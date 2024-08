Leão Lobo recorda ter sido 'perdoado' por Hebe após desentendimento

Leão Lobo e Yas Fiorelo se emocionaram com a homenagem de Eliana, 51, e Ana Maria Braga, à saudosa Hebe Camargo. No Mais Você (Globo), as duas recordaram com carinho a apresentadora pioneira da TV, que faleceu em 2012.

Leão enalteceu as qualidades de Hebe como comunicadora e como ser humano. "Hebe é daquelas pessoas que a gente não encontra por aí, que não se compra na farmácia. Ela tinha uma espontaneidade, um carisma, que eram únicos. Era impressionante!", derrete-se o jornalista, no Splash Show.

O jornalista citou uma ocasião em que se desentendeu com Hebe e, mesmo assim, foi assistir ao programa dela do estúdio. "Uma vez, eu e ela discutimos por causa de política, e ela ficou um pouco chateada comigo. Pouco depois, me chamaram para assistir ao programa dela no auditório. Ela vinha vindo no palco e, quando me localizou na plateia, colocou a mão na cintura e falou assim: 'Até tu, Leão Lobo, que briga comigo?'"