Estrela da Casa: 1ª semana tem beijo, xixi em prova e briga por feijão

No dia seguinte, Ana Clara anunciou que Lucca havia sido desclassificado da prova, por ter infringido as regras. "Prova de resistência a gente precisa resistir. Ao sono, ao xixi, a fome", declarou a apresentadora. Dessa forma, Rodrigo Garcia, segundo colocado, foi coroado com a imunidade.

'Se alguém tá com você'

Letícia Collin, Pretinho da Serrinha e Tierry fizeram um workshop com os participantes e depois testaram as habilidades criativas do grupo. Divididos em três grupos, os confinados precisaram criar uma música em 40 minutos, usando as palavras pré-definidas com ajuda do público.

A música "Se alguém tá com você", composta por Leidy Murilho, Gael Vicci, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X venceu a competição. O grupo ganhou a oportunidade de gravar um videoclipe da música, além de participar da Prova da Estrela, que define uma imunidade para a votação da semana e uma apresentação no Festival.

'Você indicou a pessoa errada'

Gael Vicci venceu a Prova da Estrela, após completar a travessia de um circuito em 19 segundos. Além de imune, ele foi responsável por indicar dois jogadores para o primeiro Duelo, escolhendo Heloísa Araújo e Lucca.