Cacau Protásio conta que teve que enfrentar gambá em peça

"Não posso contar em qual teatro, mas teve um dia em que eu estava fazendo a peça e vi um gambá! Estava no palco e vi o bicho andando para lá e para cá! Fiz toda a apresentação de um lado só do palco e na hora de sair fiquei apavorada". Nessa situação inusitada, Cacau ainda conta que teve que ter jogo de cintura, e acabou saindo pela porta da frente, ao invés de sair pela coxia, como é o comum. "Eu levei a peça até o final e ninguém percebeu, mas estava morrendo de medo!"

Comédia com representatividade

Cacau afirma que faz questão de usar a sua voz e sua visibilidade para defender as causas em que acredita. No espetáculo, para além do humor cotidiano, a atriz também traz temas sérios que atravessam suas experiências. Abordar questões como racismo, gordofobia, relações familiares e vivências femininas "ensina as pessoas a respeitarem umas às outras e a se defender quando necessário".

No palco, ela ainda lembra personagens que interpretou, ressaltando a importância de assumir esses papéis para passar mensagens de autoaceitação. A Terezinha, de Vai Que Cola, uma mulher gorda e negra, é sinônimo de autoestima e alto-astral.

Faço humor sempre com o propósito de ensinar as pessoas a respeitarem umas às outras, a se colocarem no lugar do próximo. Em uma cena ou outra, tento deixar uma mensagem de igualdade, respeito e aceitação. Aproveito o momento para trazer reflexões importantes. Cacau Protásio

Em 100% Cacau, ela recebe retorno positivo do público: "As pessoas riem desde o início da peça, mas o momento final é a cereja do bolo. Não posso revelar, só quem assistir entenderá. Mas se eu contar aqui, perde a graça, né?".