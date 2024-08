Em novo álbum, Liniker rejeita frieza e quer ser amada: 'Sou humana'

A dificuldade de Liniker de se relacionar após a fama está presente na faixa-título e "Popstar", por exemplo. "É muito difícil [se relacionar], porque a partir do momento que você está no holofote, parece que você perde a legitimidade de ser amado humanamente. É como se você tivesse tudo. Por que o amor? Por que precisa de amor?".

Ela diz que quer ser vista como humana não só pelos pretendentes, mas também pelos fãs. "[O assédio] aumentou, sem dúvida. Toda vez que eu tenho a oportunidade de lidar com o público, busco trazer que eu sou humana."

Existe, obviamente, uma figura pública que tem um distanciamento ali dentro do que é a realidade de muitas pessoas. Mas eu sou humana, eu sou um CPF que sente, que tem bons dias, que tem maus dias. Que está vivendo a vida. Tratar o meu público de forma humana também me coloca num lugar de que eu não quero me prender. Eu não cheguei até agora para ficar numa caixinha.

Mais solar e leve que o pós-pandêmico "Indigo Borboleta Anil", "Caju" é um reflexo do estado de espírito da artista. Liniker diz que o primeiro álbum "a colocou de pé", enquanto o segundo permite que ela corra e tenha movimento. "'Caju' reflete muito o meu momento de agora, as coisas que eu tenho vivido, os sentimentos que tenho sentido. Estou muito mais aberta e muito mais porosa."

A vitória de "Indigo" no Grammy Latino trouxe pressão, mas a ansiedade por um novo prêmio não foi o motor de produção do novo disco. O disco de estreia solo da cantora levou o prêmio de melhor álbum de música popular brasileira em 2022. "A pressão obviamente existe. Mas o ponto primordial desse álbum é que eu me divirto. Não queria criar quase uma rivalidade entre um disco e outro. [...] Se vier [um novo Grammy], vai ser lindo. Sou aberta e receptiva a isso, jogo essa energia para o universo. Mas não fiz nessa expectativa. A maior vitória desse disco, para mim, é a existência dele."

"Caju" chega com um time de peso e entrega parcerias com Pabllo Vittar, Lulu Santos, Anavitória e Tropkillaz. Há ainda a participação de Melly, Priscila Senna, BaianaSystem e do pianista Amaro Freitas. "Queria muito trocar com a minha cena e reverenciar outras, como o Lulu. Queria um álbum gostoso e divertido. Além da minha admiração pelo trabalho dessas pessoas, há uma admiração delas pelo meu trabalho também. Foi um processo muito orgânico e muito fluido."