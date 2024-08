Festa do Peão começa nesta quinta (15) e espera quase 1 milhão de pessoas

Com a programação principal dividida nos palcos Estádio e Amanhecer, a Festa é realizada pela 69ª vez. Luan Pereira e Lauana Prado abrem a série de shows, nesta quinta, no Parque do Peão. O americano Cody Johnson canta no segundo sábado, 24 de agosto.

Astro do country, Johnson está em turnê para promover 'Leather', seu novo álbum. Nascido no Texas, o cantor de 37 anos anda faturando prêmios. Em 2023, 'Til You Can't', escrita por Ben Stennis e Matt Rogers, levou o Grammy de melhor canção country. Também no ano passado, Cody ficou com o prêmio de melhor performance no Country Music Awards e foi considerado o melhor novo artista do country no iHeart Radio Awards.

Cody vem ao Brasil para estrelar o maior festival de música sertaneja do país, gênero que ele diz conhecer e no qual acredita que se encaixa.

O sertanejo tem muito a ver comigo porque eu também canto canções de amor, e minhas canções têm muita paixão, Veja, por exemplo, eu e minha esposa fizemos 17 anos juntos. Tivemos tempos ruins e tempos bons. Então tem todo esse aspecto de amor e vida que eu mesmo experimentei. Isso se traduz muito bem, mesmo em diferentes línguas. Você sente isso mais do que cantando músicas sobre bebida e cerveja. Cody Johnson, em entrevista a Splash

O cantor country americano Cody Johnson, que se apresenta em Barretos no dia 24 de agosto Imagem: Mat Hayward/Getty Images

Festa do Peão de Barretos

Com Luan Pereira e Lauana Prado (dia 15); Simone Mendes, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa (dia 16); Ana Castela, Jorge e Mateus, César Menotti & Fabiano, Trio Parada Dura, João Pedro & Cristiano, Felipe & Rodrigo (dia 17); Matheus & Kauan e Edson & Hudson (dia 18), Deive Leonardo (dia 19); Lucas Reis & Thácio e Guilherme & Benuto (dia 20); Os Menotti 20 anos, Bruno & Barreto e Gabi Martins (dia 21); Matogrosso & Mathias, Daniel e Victor & Leo (dia 22); Zezé di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Luan Santana, Hugo Pena & Gabriel, Guilherme & Santiago, Munhoz & Mariano, Bruno César & Rodrigo (dia 23) e Chitãozinho & Xororó, Cody Johnson, Hugo & Guilherme, Jads & Jadson, Fiduma & Jeca, VH & Alexandre, Bruno Rosa e Zé Ricardo & Thiago (dia 24).

Quando: de quinta, 15/8, a domingo, 25/8

Onde: Parque do Peão (rod. Brg. Faria Lima, km 428, s/n, Zona Rural, Barretos, SP)

Quanto: a partir de R$ 30

Classificação: 18 anos; menores somente acompanhados dos pais ou de responsável legal

Ingressos à venda pelo site da Total Acesso.