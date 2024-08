Regininha Poltergeist morou em posto de gasolina antes de internação

Em 2005, Regina se tornou mãe e passou por um relacionamento abusivo, que, segundo ela, a motivou a aceitar convites para atuar em filmes adultos da produtora "Brasileirinhas" para deixar a relação e ganhar dinheiro.

No anúncio do acordo, Regininha contou que havia combinado a gravação de três filmes e comparou a quantia recebida com o prêmio milionário do "Big Brother Brasil" — que na época pagou R$ 1 milhão ao vencedor da edição de número sete do reality.

Assim, o filme "Perigosa" foi lançado em 2007. No ano seguinte, a produtora colocou no ar o filme "Sex City" e, no início de 2009, o trabalho "Regininha Sem Censura" foi divulgado.

Queria ter ficado só no lado sensual, mas tive de enveredar por um lado mais hard para conseguir mais dinheiro e dar o melhor para o meu filho. Falo que ele tem de ter orgulho de mim.. Fiquei muito depressiva por ter feito os filmes. Falava que seriam a última coisa que eu faria na vida. Entrei em depressão.

Depressão e trabalhos alternativos