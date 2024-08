'Branca de Neve': Quem é a atriz Rachel Zegler, protagonista do live-action

Rachel também é youtuber. Ela compartilha covers de canções da música pop no próprio canal no YouTube. Um dos vídeos de maior sucesso é um cover de "Shallow", canção de Lady Gaga.

Atriz entrou para o universo da DC Studios com "Shazam! Fúria dos Deuses" (2023). A artista também tem o papel principal do filme "A Cantiga dos Pássaros e Serpentes" — derivado da saga "Jogos Vorazes".

Ela recebeu ataques após ser confirmada como a Branca de Neve, em 2022. Em conversa publicada pela revista Variety, a atriz comentou as mensagens de ódio. "Quando veio o anúncio foi algo imenso, ficou nos mais comentados do Twitter durante dias, principalmente porque as pessoas ficaram com raiva."

Em 2022, Rachel teve um tumor no seio, aos 19 anos. "Há dois anos, senti um caroço no meu seio e passei por aquela que foi, sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida. Por sorte, era benigno", escreveu a artista, que enfrentou o ocorrido durante a pandemia de covid-19.

Veja o teaser