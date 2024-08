Perline: Homens trans em reality é representatividade atrasada da Globo

Ele recordou que a MTV Brasil promoveu esse avanço antes da Globo, ao escalar Tarso Brant, 31, para "De Férias com o Ex". "Outros realities já tiveram pessoas trans. Antes mesmo de a Globo pensar em colocar uma pessoa trans em um reality, a MTV colocou. Nesse sentido, a Globo é muito mais careta do que a concorrência."

Kaká Diniz é escolha inteligente de Davi

Gabriel Perline noticiou que Davi Brito, 21, está em negociações com a agência de influenciadores Non Stop para ser a nova gestora de sua carreira. A companhia tem como CEO o empresário e palestrante Kaká Diniz, 38, marido da cantora Simone Mendes, 40.

Perline considera a agência uma escolha inteligente de Davi para refazer sua imagem. "A Non Stop tem nome, tem reputação. É uma empresa grande que, embora já não seja a maior do mercado, ainda está entre as maiores. A própria esposa do Kaká é uma de suas clientes, o que já fala por si só sobre o grande portfólio que ela tem", pontuou ele, no Central Splash.