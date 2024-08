Naomi Campbell usa biquíni transparente durante passeio de barco em Ibiza

De férias em Ibiza, Naomi Campbell, 54, foi clicada durante um passeio de barco pela ilha.

O que aconteceu

A top model escolheu um biquíni transparente para dar uma volta em um iate. Além do conjunto de cor vermelha, que possuía um detalhe em tule na parte de cima, ela usava também algumas pulseiras e um medalhão de ouro no pescoço.

A foto em questão foi tirada quando Naomi voltava ao barco após dar um mergulho no mar. Preocupada com a higiene, a musa tomou uma ducha de mangueira para tirar o sal do corpo.