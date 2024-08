Encontro anual da cultura negra: Eliane Dias prepara a 4ª Boogie Week

No dia 19, como aconteceu na edição anterior, terá uma programação cultural crianças da rede pública do Estado -3.500 dessa vez. Haverá filmes, séries e animações, com a presença de intérpretes negros de Libras. "Na edição anterior foi maravilhoso ver aqueles alunos indo pela primeira vez no Museu Afro e assistindo produções feitas por e para pessoas pretas. Eles puderam visualizar um mundo muito mais amplo além de suas perspectivas."

No dia 20, a Boogie Week manterá as rodas de conversa. Estão sendo preparados papos sobre negócios, empreendedorismo, culinária, cinema e teatro, além de talk shows com convidados. Uma das novidades será falar sobre caminhos possíveis para estudantes universitários.

"O mais gostoso é poder trazer todo mundo e realizar a mesma coisa que os clubes sociais negros como Clube Aristocrata fazem desde o começo do século 20. Onde vai a família inteira, você se sente no quintal de casa mesmo tendo pessoas de famílias diferentes. É importante a gente estar junto!"

Edições anteriores

Na estreia, em 2021, no momento ápice da pandemia no Brasil, o evento foi transmitido online, com distanciamento físico e testes de Covid-19. A empresária cita o grande aprendizado: "Foi bem difícil cuidar de toda equipe, colocar um line-up com shows, apresentações e bate-papos. Mas, enfim, deu tudo certo e o público recebeu bem, mesmo não entendendo ainda qual era o propósito".