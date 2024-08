Vladimir Brichta opina sobre cenas de sexo: 'Negocio com o desconforto'

Vladimir Brichta, 48, diz como se sente com cenas de sexo e comenta sobre casamento com Adriana Esteves, 54.

O que aconteceu

O ator contou como se sente ao gravar cenas de sexo. "Negocio com o desconforto. Beijo, abraço, fico exposto, é parte do trabalho. Em cena, fazemos um retrato do indivíduo, e ele faz bem aos outros, faz mal, sente fome, sono e também tesão. Sempre dou conselho a casais para não brigarem na frente dos filhos. Porque as pazes você faz a portas fechadas, transando gostoso, e eles não veem", confessou em entrevista ao Ela.

Ele revelou o segredo para manter o casamento duradouro com Adriana Esteves. "O que ajuda é estarmos, ambos, no terceiro casamento. Eu recomendo que se casem mais de uma vez. Já tivemos outras experiências, e manter uma relação aos 40 ou 50 é mais fácil. O que é difícil é negociar com o desejo do outro. É preciso estar disposto. Mas temos uma harmonia gigante."