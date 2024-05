Ana Clara aposta que 'Estrela da Casa' conquistará o Brasil: 'Vai encantar'

Ana Clara, 27, é só sorrisos quando toca no nome do "Estrela da Casa". O novo reality show da Globo que mistura jogo, convivência e música será comandado por ela e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2024.

Confesso que eu tô muito ansiosa pra chegada do Estrela da Casa, que é o nosso novo projeto agora pro segundo semestre. Tem grandes chances do Estrela também ocupar um lugar no coração do público brasileiro. Vai encantar muita gente. Ana Clara, em entrevista a Splash no Nômade Festival

O que ela disse

Estrela da Casa é um programa criado do zero pela Globo. "Ele vai misturar coisas que fazem as pessoas se apaixonarem mesmo, que é o reality com a coisa da convivência e do jogo, e ainda por cima com o fator música, que é uma coisa que apaixona qualquer brasileiro, qualquer pessoa do mundo, que une as pessoas de uma maneira impressionante. Tô muito empolgada, acho que vai ser incrível."