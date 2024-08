Família está preocupada com Britney Spears após reatar namoro com ex

Britney Spears, 42, está preocupando a família após supostamente reatar o romance com Paul Soliz.

O que aconteceu

Os mais íntimos da cantora estariam preocupados com a rápida reconciliação com Paul Soliz. Fontes próximas relataram ao TMZ que os familiares da artista estavam confusos após ela voltar com o namorado em meio a um término com "circunstâncias difíceis".

Segundo as fontes, a famosa havia pedido para seus guardas retirarem o nome do ex de sua lista de convidados para sempre. O que gerou estranhamento quando o ex-casal foi visto almoçando na quarta-feira, no Soho House, em Malibu.