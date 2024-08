Robert Downey Jr. na Marvel: Doutor Destino já foi Homem de Ferro nas HQs

Já aconteceu algo parecido nos quadrinhos quando Doom assumiu a persona do Homem de Ferro, no quadrinho "Infamous Iron Man" (2015), de Brian Michael Bendis e Alex Maleev, após a Guerra Civil II. Na ocasião, ele assume o manto do Homem de Ferro após Stark ficar incapacitado. Nele, Doom tenta se redimir do vilão que é e quer honrar o legado de Stark.

Outro exemplo acontece em "What If? Iron Man: Demon in an Armor Vol 1", HQ de David Michelinie, Graham Nolan e Bob Layton. Na história, que se passa na Terra-11029, Doom e Stark trocaram de mentes em um experimento. Na ocasião, Doom andava por aí no corpo de Stark.

Por outro lado, os dois podem não ter qualquer ligação direta nos filmes — além de ser o mesmo ator interpretando os dois personagens em filmes diferentes. A caracterização pode ajudar o público a distanciar um personagem do outro, assim como a própria atuação de Downey Jr. Doutor Destino, aliás, quase não mostra o rosto, pois aparece boa parte do tempo de máscara.

A volta de Downey Jr foi anunciada na San Diego Comic-Con no fim de semana. Além dele, Marvel confirmou o retorno dos Irmãos Russo para a direção de "Vingadores: Doomsday", previsto para chegar aos cinemas em maio de 2026, e "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para maio de 2027.

Doutor Destino x Homem de Ferro

Os dois já se encontraram nos quadrinhos do Universo Marvel, mas não se sabe se acontecerá algo similar nos filmes. O que se pode fazer é traçar um paralelo e analisar as semelhanças e diferenças entre os personagens.