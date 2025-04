'Until Dawn': game de sucesso vira filme e quer 'público dentro do terror'

Cimino reforça que, mesmo com mudanças na narrativa, o longa está inserido no universo "Until Dawn" e deve agradar tanto aos fãs do game quanto a um novo público. "O filme é uma verdadeira homenagem ao jogo", afirma.

Já Ji-young Yoo, Odessa A'zion e Belmont Cameli garantem que a experiência cinematográfica será tão imersiva quanto a do videogame. "O público vai se sentir dentro da história, assim como acontece ao jogar", comentam.

Mais do que um simples filme de terror, "Until Dawn" explora temas como tempo, escolhas e consequências, transformando a trama em uma experiência cheia de tensão e emoção. A adaptação chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de abril.