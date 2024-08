Polícia desbarata quadrilha de tráfico humano que atuava na Comic-Con

O Departamento de Justiça da Califórnia conseguiu frustrar a atuação de uma quadrilha de tráfico humano que buscava fazer vítimas durante a San Diego Comic-Con, ocorrida entre os dias 25 e 28 de julho.

O que aconteceu

14 criminosos foram detidos e dez vítimas foram resgatadas. De acordo com o portal The Hollywood Reporter, nove delas eram adultas e a outra era uma menina de 16 anos. Todas foram encaminhadas para o sistema de suporte e assistência social de San Diego, que as ajudará a se reinserirem socialmente.

A operação foi realizada por meio da atuação direta de vários oficiais, que se fizeram passar por vítimas em potencial da quadrilha e efetuaram as prisões em flagrante. Também foram publicados anúncios anônimos em sistemas clandestinos, visando atrair a atenção dos criminosos.