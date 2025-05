Após traição, Rafaella Santos termina namoro com Gabigol

Após quase seis meses juntos, chegou ao fim o relacionamento de indas e vindas entre a irmã de Neymar, Rafaella Santos e o atacante do Cruzeiro, Gabigol.

O que aconteceu

A influenciadora Rafaella Santos deu um basta na relação com o atacante do Cruzeiro, Gabigol. A decisão teria sido motivada pelo comportamento do jogador fora de campo, marcado por noitadas frequentes e rumores de que Gabigol uma "ficante fixa" na capital mineira, onde aluga uma mansão avaliada em R$ 25 milhões.

O ex-Flamengo já arquivou as fotos ao lado da ex-namorada e Rafaella aproveitou para viajar e esfriar a cabeça.