Pinguim é mulher: Com atriz de Hollywood, novo Batman muda gênero do vilão

A animação "Batman: Cruzado Encapuzado" chegou ao Prime Video e causou estranhamento ao apresentar o famoso vilão Pinguim como uma mulher. Na série, o famigerado Oswald Cobblepot se tornou Oswalda e tem a voz de Minnie Driver, 54, atriz de "Gênio Indomável" (1997), "O Fantasma da Ópera" (2004) e a dubladora original da Jane, em "Tarzan" (1999).

Com a produção de Matt Reeves ("The Batman"), J.J. Abrams ("Lost") e Bruce Timm ("Batman: The Animated Series"), a animação reimagina diversos vilões de Gotham e se passa em um universo diferente. Ou seja, não é canônico da história do herói.

Minnie Driver acredita que a mudança de gênero do personagem na série animada é algo feito de maneira orgânica. "É incrível, porque muitas vezes estamos tentando restabelecer o equilíbrio do mundo, com representação de muitas minorias diferentes no cinema e na animação. Às vezes sentimos que as coisas foram introduzidas, e que talvez seja um pouco mais performativo do que realmente orgânico", contou a atriz em entrevista à imprensa internacional da qual Splash esteve presente durante a San Diego Comic-Con 2024.