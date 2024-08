Cardi B anuncia terceira gravidez após suposto pedido de divórcio

Cardi B, 31, anunciou que está grávida do terceiro filho nesta quinta-feira (1).

O que aconteceu

A cantora supostamente teria pedido o divórcio do ex-marido Offset pela segunda vez, conforme o Mirror. O anúncio da gravidez veio em meio à suposta separação.

No Instagram, a famosa apontou que "com todo fim vem um começo". No post, ainda declarou: "Sou muito grata por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder. Me lembrou que posso ter tudo! Você me lembrou que nunca tive que escolher a vida, o amor e a minha paixão".