Viúva de Erasmo Carlos desabafa sobre luto: 'Dói ver a vida continuando'

A viúva lamentou a morte do cantor. "Não vou ouvir "bonitaço" quando te mostrar o tênis que minha mãe me deu e que você amaria, pediria um igual. Não vou mais ouvir que pareço um garoto jogador de futebol com o meu pijama confortável. Não vou mais ouvir "hoje tem padariazinha?" ao abrir os olhos e te encontrar com um papel e uma caneta nas mãos, a lista já estava pronta. Não vou mais ouvir você."

Não vou mais ter sua cabeça apoiada no meu quadril, que você apelidou de "sofá", enquanto estou deitada de lado, pedindo cafuné, não vou mais deixar a perna adormecer até não conseguir mexer para te deixar ali, aconchegado. Fernanda Esteves

Fernanda encerrou comentando sobre luto. "Eu não vou. Mas vou muitas outras coisas, e dói ver a vida continuando sem você."