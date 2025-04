Soulja Boy é condenado a pagar indenização milionária por abuso sexual

O rapper Soulja Boy, 34, foi condenado a pagar uma indenização milionária após ser acusado de abuso sexual.

O que aconteceu

A Justiça na Califórnia, Estados Unidos, determinou que o músico deve pagar aproximadamente US$ 4 milhões (cerca de R$ 23,5 milhões) para a vítima. A mulher, que teve sua identidade preservada, era ex-assistente do cantor e deu início ao processo quatro anos atrás.

A ex-assistente acusou o dono do hit "Kiss Me thru the Phone" de agredi-la sexualmente em várias ocasiões. Segundo a revista People, ela afirma que o rapper passou a mandar "fotos não solicitadas do seu pênis" menos de um mês após ela começar a trabalhar com ele, em 2018.