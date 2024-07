Bebé propõe uma nova estética musical em show de lançamento de 'Salve-se!'

Foi possível observar que todo esforço da compositora em não se acomodar dentro de uma única estética deu muito certo. Além, é claro, da voz classuda e sedutora. Esses últimos elementos são os grandes responsáveis por oferecer as variadas possibilidades de curtir o show.

Bebé é acompanhada das backing vocals Alt Niss e Hanifah no show de lançamento de 'Salve-se!', em São Paulo Imagem: Divulgação

As músicas "Gelo", uma das faixas mais sensuais, e o R&B "Assome" fizeram Bebé entoar uma poesia sensível sobre desejo, amor e autonomia de uma maneira totalmente confortável. Mais uma vez a segurança encontrada no álbum mostra-se presente também no ao vivo. Pode parecer muito impressionante para uma jovem de 20 anos, mas a maturidade musical de Bebé mostra realmente que o tempo não é um fator relevante quando o tema é arte.

A confiança ganhou endosso do rapper BK', uma das vozes mais contundentes do rap nacional. No feat super esperado da noite, BK' não escondeu a admiração pela artista enquanto dividiram os vocais em "De Ponta Cabeça" e "Em Nome do Quê".

O show de lançamento de 'Salve-se!', de Bebé, teve participação do rapper BK' Imagem: Divulgação

Já caminhando para a parte final do show, a cantora apostou em momento dançante, propondo à plateia uma nova estética da música brasileira e usando influência de gêneros variados, como indie pop, trap, funk, rap e R&B.