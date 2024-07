Líder do Suicidal Tendencies, Mike Muir vem ao Brasil encontrar 'família'

A turnê coincide com outra declaração de amor ao país: o lançamento da música "Nós Somos Família", releitura da faixa "We Are Family", do disco "Freedumb" (1999), com participação de músicos brasileiros, como João Gordo, Badauí (CPM 22), BNegão (Planet Hemp) e Rodrigo Lima (Dead Fish), entre outros.

Assista ao vídeo de 'Nós Somos Família'

Segundo Muir, a cultura do skate e do surfe foi o que aproximou a banda californiana do Brasil — além da música, uma vez que o Suicidal Tendencies é inspiração declarada para bandas brasileiras como Dead Fish, Charlie Brown Jr., Planet Hemp e afins. De tanto vir ao país, acabou estreitando cada vez mais os laços, se tornando quase um local.

Mike Muir, vocalista do Suicidal Tendencies, em 1987 e em 2023: boné era novo Imagem: Stacia Timonere/Getty Images e Mat Hayward/Getty Images

"Antes de a Covid acontecer, eu tinha passado, nos 18 meses anteriores, provavelmente cerca de quatro meses no Brasil. Só indo e vindo, apenas visitando e conhecendo pessoas. Vinha tanto que achavam que eu tinha uma namorada brasileira", brinca.