Assessor de MC Livinho é morto a tiros dentro de bar em São Paulo

Buscas estão sendo realizadas para a localização do suspeito. Uma bicicleta, 29 munições, blocos de anotações e sete cartões de memória de máquinas caça-níqueis foram apreendidos no estabelecimento.

Registro do crime: o caso foi registrado como homicídio, jogos de azar e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo 72º Distrito Policial (Vila Penteado), que requisitou exames periciais.

MC Livinho faz homenagem assassinado em bar de SP Imagem: Divulgação

Velório e sepultamento: o velório acontecerá neste domingo (14), no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, das 10h às 14h.

Livinho trocou a foto do perfil no Instagram por uma imagem de "luto". Em sua conta secundária, o artista fez posts homenageando o amigo e assessor. "Não existirá outro igual você, irmão. Sua autoestima, parceiro, sempre contagia nós", escreveu o funkeiro.

Para Splash, a equipe de Livinho confirmou a morte de Adileon dos Santos: "MC Livinho, que se encontra em Portugal para cumprir uma agenda de shows, tinha Adileon como um irmão de longa data, uma vez que ambos se conheciam antes da fama. Membro da equipe e muito querido por todos, o produtor só não viajou com o artista nesta ocasição devido à redução no número de acompanhantes do staff, prática de praxe estipulada pelos contratantes internacionais", diz o comunicado.