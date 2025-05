Advogado explica como influencers lucram com BETS no 'limbo da lei'

Esta semana foi marcada pela discussão da relação de influenciadores com casas de apostas. Virginia Fonseca e Rico Melquiades participaram da CPI das BETs para dar explicações sobre seus envolvimentos com essas empresas. O advogado Demetrios Kovelis conversou com Splash Show nesta sexta-feira (16) para falar sobre os reveses jurídicos do tema.

Durante a participação de Virgínia na CPI, a influenciadora chegou a ser tietada por senadores, que pediram vídeos e fotos para ela. A esposa de Zé Felipe também cavou memes que repercutiram nas redes sociais, gerando debates sobre sua seriedade diante da comissão parlamentar de inquérito.