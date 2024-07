Amiga de Brenno e treta com Kaio: Lizi é eliminada de A Grande Conquista

Fellipe venceu e indicou Fernando para ocupar seu lugar. A berlinda final ficou com Lizi, Kaio e Fernando.

Rixa com Edlaine e Kaio e amizade com Brenno: a passagem de Liziane em A Grande Conquista

A Grande Conquista 2: Kaio, Edlaine, Lizi e Brenno brigam no quarto dos Donos Imagem: Reprodução/Record

Da treta à aliança com Guipa. No começo do jogo, Guipa apontou Liziane como "vaquinha de presépio" e gerou uma grande confusão na casa. Nos últimos dias, no entanto, se aproximou da participante e declarou apoio para que permanecesse no programa.

Desavença com Hadad. A ex-Fazenda se desentendeu com o amigo e explicou que estava decepcionada com ele, e não com seu jogo. Ela até admitiu que foi inconveniente tretar com o empresário.

Embate com Edlaine e Kaio. As participantes declararam guerra uma contra a outra. Elas trocaram ofensas e mantiveram a rivalidade até o último dia de Edlaine. A Conquisteira também se encrencou com Kaio, maior aliado da modelo, e trocou várias farpas.