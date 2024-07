Farpas, ofensas e mais: as 5 maiores rivalidades de A Grande Conquista 2

Assim como a treta com Rambo, Guipa discutiu logo no começo do programa com Bruno. Os rivais se xingaram e criticaram suas posturas no jogo.

O palhaço defendeu que o adversário era "mentiroso". Próximo à sua eliminação, ainda pontuou que o radialista era "sorrateiro" ao falar o que as pessoas queriam ouvir para agir pelas costas.

Edlaine e Kaio x Liziane

A Grande Conquista 2: Lizi e Edlaine voltam a brigar frente a frente Imagem: Reprodução/Record

Antes colegas de festa, Lizi e Edlaine se encrencaram na casa e nunca mais voltaram a ser amigas. Além de barraco, elas protagonizaram discussões com dedo na cara.

A ex-Fazenda apontou que a rival era "soberba" e "largava a mão das pessoas que confiavam nela". Por ser aliado de Edlaine, Kaio também "comprou a briga" com Liziane. Com isso, Lizi e Brenno se uniram contra Kaio e Edlaine.