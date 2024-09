Cunhado sai em defesa de Gusttavo Lima e critica juíza: 'Foi precipitada'

Ele também criticou a decisão judicial que ordenou a prisão preventiva de Gusttavo - como também sua autora, a juíza pernambucana Andrea Calado da Cruz. "A Justiça pernambucana foi precipitada. Estive lendo alguns artigos [sobre o assunto] e parece que essa juíza tem essa personalidade. Uma única pessoa não tem o poder de decidir isso."

Alexandre Suíta é irmão mais velho de Andressa Suíta, 36, esposa do cantor. Ele possui 360 mil seguidores no Instagram e tornou-se mais conhecido do grande público ao participar, no ano passado, do reality show A Grande Conquista (Record).