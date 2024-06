Lizi analisa treta com Hadad: 'Era mais conveniente ter ficado quieta'

Any e Liziane tentaram se acertar após terem desentendimentos em A Grande Conquista 2 (Record). A influencer revelou sua mágoa com a ex-Fazenda por deixar de falar com ela.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Anahí apontou que achava que Lizi e de Albú pararam de conversar com ela por causa do grupo com Hadad. A adversária negou e disse que a relação que existia no grupo não era de voto, e sim de amizade.