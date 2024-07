Geni diz que se sentiu usada por Kaio: 'Relacionamento de amizade esfriou'

Dona Geni foi nona eliminada de A Grande Conquista 2 (Record). Veja o que ela comentou no Grande React após ter a maior rejeição do programa.

O que Geni disse após ser eliminada

A mãe de Jaque Grohalski refletiu sobre seu jogo: "Não sei jogar esse jogo de seres humanos, de ficar julgando. A minha estratégia era ficar na minha, viver. Não tenho que ficar me cobrando, se me cobrar, vou ficar muito triste. Sou briguenta também, mas poderia ficar doente e sair do reality antes. Estou transbordada de gratidão do que vivi ali".